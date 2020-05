Congo-Kinshasa: almeno 40 morti in duplice attacco dei ribelli Adf al confine con l'Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 40 persone sono state uccise nella parte nordorientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) in un duplice attacco contro civili sferrato da un gruppo armato, probabilmente le Forze democratiche alleate (Adf). Gli attacchi, riferisce la stampa locale, sono stati confermati dal gruppo per i diritti umani Cepadho. Secondo Omar Kavota, operatore Cepadho, i combattenti hanno attaccato martedì scorso il villaggio di Samboko, un centinaio di chilometri a sudovest di Bunia, quindi quello di Makutano, al confine con l'Uganda, uccidendo in quest'ultimo 17 persone a colpi di machete. Le milizie Adf sono accusate di aver ucciso più di 400 civili negli ultimi sei mesi come ritorsione contro l’offensiva militare lanciata dall’esercito di Kinshasa lo scorso 30 ottobre. I miliziani sono responsabili del massacro di più di mille civili dall'ottobre 2014, spesso prendendo di mira contadini che tornano dai campi o nei loro villaggi di notte nelle zone rurali. Fondate in Uganda per rovesciare le autorità di Kampala, le Adf si sono in seguito stabilite nell’est della Rdc a metà degli anni '90, da dove conducono frequenti attacchi in territorio congolese. (Res)