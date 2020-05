Energia: viceministro russo, mercato globale del gas riprenderà prima del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato mondiale del gas si riprenderà più rapidamente del petrolio, poiché la caduta della domanda è molto più bassa. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Energia della Federazione Russa Anatolij Janovskij durante una conferenza online dedicata alla "Gestione dei rischi nel settore energetico". "Il mercato del gas continua ad essere febbrile, i prezzi sul mercato spot europeo hanno raggiunto un minimo assoluto in molti anni. In particolare, i prezzi all'esportazione del gas russo stanno scendendo al di sotto dei prezzi domestici. Ma è vero che, secondo le previsioni, la ripresa in questo mercato avvenga più velocemente (rispetto al mercato petrolio), poiché la riduzione media annua della domanda globale di gas è al 5 per cento, principalmente nell'industria e nel settore commerciale", ha osservato Janovskij. (Rum)