Terrorismo: Ballanova su omicidio Tobagi, libertà di stampa bene prezioso da difendere

- Nel ricordare il giornalista Walter Tobagi, il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, dichiara: “'Nel mirino ora entrano i riformisti, quelli che cercano di comprendere'. Ed esattamente quarant’anni fa nel mirino c’è entrato proprio quello che quella frase aveva scritta: un giornalista dalla schiena dritta, serio, libero. Si chiamava Walter Tobagi e venne ucciso a Milano alle ore 11 del 28 maggio 1980 da un commando terrorista di estrema sinistra", si legge in un post su Facebook. "Oggi lo voglio ricordare anche per tenere a mente che il bene prezioso della libertà di stampa è non solo irrinunciabile, ma anche da difendere ogni giorno. E per ribadire quanto il riformismo sia la strada più difficile, ai suoi tempi ed ai nostri, ma anche la più giusta", conclude Bellnova. (Rin)