Energia: compagnia britannica Bp prepara strategia ecosostenibile

- L'amministratore delegato della società britannica del settore energetico Bp, Bernard Looney, ha dichiarato che il gigante energetico sta preparando una strategia ecosostenibile per i prossimi dieci anni. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". La riunione generale annuale della società britannica si è tenuta il 27 di maggio, per la prima volta online. Durante la riunione, Looney ha dichiarato che "i dettagli dei nostri piani a breve e medio termine per il prossimo decennio verranno rivelati a settembre". Bp terrà un incontro di aggiornamento per gli investitori a settembre, durante il quale ha promesso di delineare i suoi programmi per diventare una società ad emissioni zero entro il 2050. Il presidente di Bp, Helge Lund, ha affermato che la pandemia di coronavirus ha convinto la compagnia della "necessità di diventare un tipo di società energetica diversa". (Rel)