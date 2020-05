India: coronavirus, oltre 158 mila casi e 4.500 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è in lockdown dal 25 marzo e il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali alla scadenza del 17 maggio è stato prorogato dal governo centrale fino al 31 maggio, con ulteriori allentamenti delle restrizioni, aggiuntisi a quelli scattati il 20 aprile e il 4 maggio. Dal 25 maggio sono ripresi i voli domestici. Agli Stati e ai Territori spetta la responsabilità di delimitare, sulla base di parametri condivisi col ministero della Sanità, le zone rosse, verdi e arancioni, cui corrispondono diversi livelli di apertura, e le zone di contenimento e tampone all’interno di quelle rosse e arancioni. Nelle zone di contenimento, dove l’incidenza del virus è più alta, sono consentite solo le attività essenziali; nelle zone tampone, adiacenti alle precedenti e in cui la probabilità di aumento dei contagi è elevata, devono essere adottate maggiori cautele. (segue) (Inn)