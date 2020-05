India: coronavirus, oltre 158 mila casi e 4.500 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora sospesi i voli internazionali (salvo quelli speciali per i rimpatri) e i collegamenti delle ferrovie metropolitane. Sono ammessi gli spostamenti delle persone in macchina e in autobus, se autorizzati dagli Stati di partenza e arrivo. Alcune tratte ferroviarie erano già state precedentemente ripristinate e saranno ampliate dal primo giugno. Restano chiuse le scuole e le università, così come i ristoranti e gli alberghi, i teatri, i cinema e i luoghi di culto. I complessi sportivi possono avviare la ripresa dell’attività, ma senza pubblico. I mercati e i centri commerciali possono riaprire, ma con limitazioni di orari e presenze (non più di cinque clienti alla volta) nei negozi e con l’obbligo di garantire il rispetto della distanza tra le persone. Confermato il “coprifuoco” dalle 19 alle 7, salvo che per necessità urgenti. Le persone con più di 65 anni, i minori di dieci anni e le donne incinte devono continuare a rimanere a casa. (Inn)