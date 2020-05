Coronavirus: Scandella (Pd), commissione inchiesta Lombardia ha assunto più i contorni di una farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione inchiesta Covid di Regione Lombardia "ha assunto più i contorni di una farsa ed è un vero peccato. Se la maggioranza è arrivata al punto di votarsi da solo il presidente, vuol dire che ha troppo da nascondere e non vuole la verità. Sono abbastanza scettico che i lavori cominciati così possano finire bene". Lo ha dichiarato Jacopo Scandella, consigliere Pd Regione Lombardia, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus. Sull'elezione di Patrizia Baffi (Iv) alla presidenza della commissione Covid in Lombardia, "se la maggioranza è arrivata al punto di votarsi da solo un presidente della commissione d'inchiesta la cui elezione spetta alle minoranze, vuol dire che ha troppo da nascondere e non vuole la verità. Se la commissione - ha aggiunto l'esponente dem - deve dire che Fontana e Gallera non hanno sbagliato niente, come loro stessi dicono, non servirà a molto. 28 consiglieri d'opposizione su 31 avevano individuato la mia candidatura, grazie a quei 28 consiglieri si è fatta la Commissione, la scelta della maggioranza di votare un consigliere che non stava nel consenso di quei 28 è un fatto politico rilevante. Al di là del profilo di Patrizia Biffi, sono le modalità con cui è stata fatta questa elezione che rappresentano uno sgarbo istituzionale". (com)