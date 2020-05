Decreto Imprese: Bitonci (Lega), bazooka di Conte una pistoletta col tappo di sughero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery fund, Bitonci ha aggiunto: "Intanto l'accordo non c'è ancora. Se ci sarà qualche erogazione sarà fortemente condizionata, ci sarà una tassazione ambientale a livello europeo che colpirà tutti i cittadini in maniera indistinta. L'Italia, essendo contributore netto, alla fine dovrà dare di più di quello che riceve. Il problema è come avviene la restituzione di questi soldi perché una parte sono a debito. Gli altri, che vengono chiamati sussidi, dovranno essere restituiti attraverso una contribuzione". (Rin)