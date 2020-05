Lazio: De Vito (M5s), accolta in consiglio mia mozione su tutela animali da compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata accolta in consiglio regionale la mozione della consigliera del Movimento 5 stelle Francesca De Vito con la quale ha proposto una serie di provvedimenti volti alla tutela degli animali di compagnia e alla ripresa delle attività ad essi connesse. Si legge in una nota di Francesca De Vito. "Occorre al più presto riaprire le attività di presa in custodia e attività dei dog sitter, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. Tra le altre cose, nella Mozione si chiede anche: la ripresa delle attività di volontariato e gestione delle adozioni di cani e gatti da parte delle associazioni di tutela animale tramite l'adozione di un protocollo uniforme sul territorio; l'apertura di canili sanitari pubblici efficienti, con tutta la strumentazione sanitaria e la presenza di veterinari, stanziando risorse ad hoc per quei Comuni che ne siano sprovvisti; la definizione di provvedimenti necessari per autorizzare o comunque far ripartire il trasporto degli animali da affezione interno alla Regione Lazio e tra le Regioni; la creazione di un fondo da destinare alle associazioni e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia; il coordinamento dei protocolli per la gestione delle adozioni e la gestione dei turni dei volontari nelle strutture di accoglienza di animali sia affidato alle associazioni di tutela animale operative nella struttura e verifiche per evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse laddove la gestione per il servizio di canile e accalappiamento risultasse in capo a personaggi politici, amministratori o consiglieri presso gli Enti Locali affidatari dei servizi", conclude la consigliera pentastellata. (Com)