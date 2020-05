Coronavirus: Azzolina, su studio all'estero raccordo con gli altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i programmi di studio all'estero il governo sta lavorando in stretto raccordo con gli altri Paesi e verranno valutate le iniziative nelle prossime settimane . Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina al Question time al Senato. "Sin dall’insorgere dell’emergenza sanitaria - ha affermato il ministro - il governo ha adottato ogni provvedimento utile alla tutela della salute delle nostre studentesse e dei nostri studenti e al sollecito rientro in Italia degli alunni impegnati nei programmi internazionali di mobilità studentesca. Al fine di salvaguardare le famiglie, abbiamo fatto sì che alla sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione, deliberata già nel mese di febbraio e confermata successivamente anche dal decreto-legge n. 19 del 2020, si applicasse l'articolo 41, comma 4 dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 2011, nonché l’articolo 1463 del codice civile, con la previsione del rimborso della somma spesa dalle famiglie o l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno, con una distinzione tra classi terminali e classi intermedie dei vari cicli di istruzione". (segue) (Rin)