Coronavirus: Azzolina, su studio all'estero raccordo con gli altri paesi (2)

- A seguito della dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione mondiale della Sanità, ha ricordato Azzolina, i vari enti che operano nell’ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i programmi all’estero. In raccordo con il ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, il ministero dell’Istruzione si è fatto mediatore per assicurare il rientro anticipato degli studenti". Per quanto riguarda la programmazione per il prossimo anno scolastico, il 2020/2021, ha aggiunto, il "governo intende dispiegare ogni sforzo per non lasciare sole le famiglie, garantendo, in condizioni di sicurezza, le opportunità di studio e di crescita sviluppate da queste forme di mobilità studentesca internazionale, ove ve ne siano le condizioni sanitarie e sulla base del contesto epidemiologico. È per tale ragione che, lavorando in stretto raccordo con gli altri Paesi coinvolti e con gli enti organizzatori, valuteremo nelle prossime settimane le iniziative e le decisioni più opportune, vista l’importanza della tematica". (Rin)