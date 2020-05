India-Sri Lanka: colloquio telefonico tra primi ministri Modi e Rajapaksa, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo dello Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, col quale ha parlato dell’impatto sanitario ed economico della pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader, si legge nella nota, si sono confrontati sulle misure prese dai rispettivi governi e il premier indiano ha assicurato al paese vicino tutta l’assistenza possibile in questo periodo difficile. Modi, inoltre, ha rivolto a Rajapaska gli auguri per i 50 anni dal suo ingresso in parlamento.(Inn)