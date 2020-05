Ue: Amendola, piano ripresa della Commissione è "proposta solida e innovativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per la ripresa presentato ieri della Commissione Ue è una “proposta solida e innovativa che apre nuove vie alle politiche fiscali europee”. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, nel corso di un’interrogazione a risposta immediata al Senato. “Ricordo lo scetticismo” generale, emerso dopo che l’Italia insieme ad altri otto paesi aveva chiesto lo scorso 25 marzo di attivare uno strumento di debito comune. Con la proposta presentata ieri si tocca la quota di “1.850 miliardi per il bilancio” che si baserà “su un aumento delle risorse del bilancio Ue e non delle contribuzioni nazionali”. “E’ una solida base negoziale insieme alle tre reti di sicurezza e i programmi della Bce”, ha detto Amendola, secondo cui ciò conferma “le politiche economiche robuste e coordinate fra Consiglio, Commisssione e Bce”. In vista del Consiglio Ue di giugno, ha proseguito il ministro, “si apre un negoziato non facile: sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) difenderemo le nostre linee rosse, in particolare un’allocazione adeguata dei fondi per la coesione e la politica agricola; sul Recovery Fund analizzeremo le proposte e una loro rapida applicabilità”. Il governo, ha concluso Amendola, non resterà a guardare e “predisporrà un suo piano di ripresa nazionale, in coerenza con gli obiettivi europei”, in particolare quelli relativi allo sviluppo digitale e al Green deal, “in stretto raccordo e con il consenso del parlamento”. (Les)