Ue: Ricciardi (M5s) su Recovery fund, sradicata l'austerità, Mes fuori dal radar

- Il risultato che si sta intravedendo è da ascrivere a Conte e al M5S capofila di un'idea di Europa diversa. E' stato Conte a proporre un Recovery Fund e all'inizio nessuno poteva nemmeno immaginare che si mettessero in discussione paletti consolidati a livello europeo come il no agli Eurobond. L'ha dichiarato Riccardo Ricciardi, deputato del MoVimento 5 Stelle, in un'intervista sul Manifesto di oggi. "La proposta della commissione sradica il concetto di austerità che da lungo tempo l'Europa stessa imponeva ai Paesi. Un grandissimo raggiungimento anche perché nelle pieghe contiene anche l'idea di un fisco europeo che possa colpire i colossi digitali globali e la finanziarizzazione. Insomma, getta le basi per un'Europa veramente diversa", aggiunge. "Questo risultato dimostra come la posizione di Conte fosse lungimirante: il Mes è uno strumento obsoleto e inadeguato rispetto al Recovery Fund. E lo testimonia il fatto che finora abbia chiesto di accedervi solo Cipro. Il Mes è fuori dai radar. In più, ricordo che il Mes – previsto nei trattati europei - senza condizionalità non è il Mes perché una lettera della commissione non può cambiare i trattati europei", conclude il deputato. (Rin)