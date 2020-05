Roma: controlli antidroga, arrestati 5 spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore, cinque persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Roma nel corso di una serie di controlli antidroga che hanno coinvolto il centro storico e le periferie della Capitale. I miliatri hanno sequestrato oltre 200 dosi di sostanze stupefacenti - tra cocaina, hashish e marijuana - e circa 3.000 euro in contanti, provento delle attività illecite degli spacciatori. In particolare, in viale Rovigno d’Istria, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante ha arrestato un 33enne romano, con precedenti, sorpreso a vendere alcune dosi di cocaina ad una 43enne romana, segnalata alla locale Prefettura. La successiva perquisizione dello spacciatore e della sua auto, parcheggiata poco distante, ha permesso di trovare 62 grammi della stessa droga, già suddivisa in dosi, e 2.260 euro in contanti. L’arrestato, accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A Tor Bella Monaca, i carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Frascati hanno arrestato un 49enne romano. L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia ed è stato fermato per un controllo. Nelle sue tasche nascondeva 30 dosi di cocaina e 340 euro in contanti. Stessa scena nel quartiere San Basilio dove i carabinieri della locale stazione hanno fermato un 52enne romano che, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e 230 euro in contanti. In manette anche una 50enne romana, senza occupazione e con precedenti, sorpresa in via Ugento, al Quarticciolo, con 51 grammi di hashish nascosti nella borsa che portava con sè, e un 26enne della Costa d’Avorio, senza fissa dimora, trovato in possesso di 15 grammi di marijuana mentre si aggirava in piazza San Pietro in Vincoli, rione Monti. (Rer)