Imprese: Donnet (Generali) a "Il Sole 24 Ore", gli assicuratori daranno un contributo importante alla ripresa

- Le assicurazioni possono fare di più per accelerare la ripresa economica. "Certamente hanno la possibilità e i capitali per dare una spinta significativa all'economia europea, ma non a qualsiasi condizione. Servono investimenti per uno sviluppo sostenibile e noi daremo l'esempio mettendo a disposizione quasi un miliardo di euro". Nel settore assicurativo è in arrivo un nuovo giro di aggregazioni. "Qualcosa accadrà. In Europa la pandemia ha fatto perdere forza a un discreto numero di piccole e medie compagnie. Alcune, da sole, non ce la faranno". Generali capitalizza in Borsa poco più di 19 miliardi di euro. "Dopo il crollo dei mercati, tutta la Borsa è caduta di valore. La domanda andrebbe fatta a tanti gruppi bancari e assicurativi. Però il nostro titolo è tra quelli andati meglio. Non va guardato solo il valore assoluto, ma il confronto con gli altri". Philippe Donnet, amministratore delegato delle Assicurazioni Generali, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" tiene molto a sottolineare "la piena salute" del gruppo anche se aggiunge che "il momento è sfidante" e che "a causa della pandemia nulla sarà più come prima". (segue) (Res)