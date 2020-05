Hong Kong: legge sicurezza, Assemblea nazionale delibera progetto di decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori cinesi che hanno deliberato il progetto di decisione sulla legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong, concordando che si tratta di una mossa importante che contribuirà a salvaguardare la sovranità nazionale, gli interessi di sicurezza e sviluppo, nonché la prosperità e la stabilità a lungo termine dell'ex colonia britannica. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il progetto di decisione dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc) sull'istituzione e il miglioramento del sistema giuridico e dei meccanismi di applicazione della Regione amministrativa speciale di Hong Kong per salvaguardare la sicurezza nazionale è stato deliberato nella terza sessione della 13ma Assemblea nazionale che ha avuto inizio il 22 maggio e si conclude oggi a Pechino. Meng Qinghai, vicedirettore dell'Associazione cinese per la scienza e la tecnologia, ha affermato che è indispensabile e urgente istituire e migliorare tale sistema e meccanismi di applicazione. Long Zhuangwei, vicepresidente della Commissione per gli Affari agricoli e rurali dell'Npc, ha affermato che la decisione, seguita dalla legislazione del comitato permanente dell'Npc, mira a colmare le lacune legali di Hong Kong relative alla sicurezza nazionale. (segue) (Cip)