Hong Kong: legge sicurezza, Assemblea nazionale delibera progetto di decisione (2)

- Bai Chunli, presidente dell'Accademia cinese delle scienze, ha affermato che la mossa legislativa è del tutto ragionevole e legittima in quanto conforme alla Costituzione cinese e alla Legge fondamentale di Hong Kong e contribuirà a consolidare le basi legali, sociali e politiche del principio "Un paese, due sistemi". "Vincerà sicuramente il sostegno di tutti i cinesi", ha detto Bai. Yu Xiaoming, vicepresidente del Comitato permanente del Congresso popolare provinciale di Shandong, ha affermato che la mossa salvaguarda l'ordine costituzionale dell'ex colonia britannica stabilito dalla Costituzione cinese e dalla Legge fondamentale di Hong Kong. Jia Yu, procuratore generale della Procura popolare provinciale dello Zhejiang, ha affermato che il rafforzamento della sicurezza nazionale fornirà una solida base per la prosperità e la stabilità di Hong Kong. Han Xiaowu, vicepresidente della Commissione per la vigilanza e gli affari giudiziari dell'Npc, ha proposto di seguire rapidamente la legislazione sulla sicurezza nazionale dopo l'adozione della decisione. (Cip)