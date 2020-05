Ue: Gentiloni, soldi previsti per l’Italia nel fondo per la ripresa sono “tanta roba”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre proposte dalla Commissione europea per l’Italia nel Piano per la ripresa sono fra i 170-180 miliardi di euro. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Radio anch’io”. “È vero che l’Italia è un contributore netto che da 4 miliardi nel saldo all’anno alla Commissione Ue, ma 170 miliardi, come si dice a Roma, ‘è tanta roba’, l’importante è sapere come spendere queste risorse”, ha detto il commissario Ue. “Per l’Italia è una grande opportunità ma anche una grande responsabilità”, ha proseguito Gentiloni, secondo cui “la direzione giusta” è quella che prevede “di affrontare alcune emergenze, come la sanità e il lavoro, puntare alle grandi transizioni, verde e digitale; e affrontare, come l’Ue chiede anche quest’anno, le inefficienze burocratiche e le lentezze della giustizia civile”. Infine, Gentiloni chiede di “guardare alla prospettiva che il debito italiano deve essere tenuto sotto controllo: adesso dobbiamo spendere ma nel medio lungo periodo dobbiamo tenere il debito in un percorso più gestibile altrimenti potremmo trovarci in difficoltà”.(Les)