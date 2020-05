Ue: Gentiloni, il fondo per la ripresa è “una svolta” nella storia della Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo per la ripresa annunciato ieri è “una svolta” perché non era mai accaduto che la Commissione europea decidesse di andare sui mercati finanziari ed emettere titoli per centinaia di miliardi di euro. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Radio anch’io”. “Noi siamo abituati a una politica economica europea fatta di tetti e regole”, ha detto il commissario, secondo cui queste limitazioni comunque resteranno in vigore. Ora, prosegue, vedremo “quando i paesi membri troveranno un accordo per dare il via libera a questa proposta”. La Commissione, ha affermato Gentiloni, “ha fatto la sua parte, e l’ha fatta in modo adeguato, adesso bisogna vedere quanto i paesi membri impiegheranno a dare il via libera a questo percorso”. Naturalmente, ha aggiunto, “alcuni programmi partiranno già quest’anno, mentre altri che sono collegati al prossimo bilancio europeo partiranno dal gennaio del 2021”. (Les)