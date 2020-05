Ue: Gentiloni, ruolo di Merkel nei negoziati sul fondo per la ripresa è stato determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo del cancelliere tedesco Angela Merkel nei negoziati sul fondo per la ripresa “è stato determinante”. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Radio anch’io”. “Io penso che sia stato determinate l’accordo fra Francia e Germania senza il quale la Commissione, nonostante il nostro impegno, non avrebbe avuto la forza di fare questa proposta, e se Francia e Germania si sono messe d’accordo su titoli di debito comune, Merkel ha avuto un ruolo determinante”, ha detto Gentiloni, che si è poi concentrato sul ruolo dei cosiddetti paesi frugali: Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. “Io penso che le loro grandi imprese, i loro sindacati, sono convinti che qui non si tratta di un’operazione caritatevole, ma di fare gli interessi comuni che sono quelli delle imprese olandesi o svedesi”, ha detto il commissario. “Io ho visto una reazione iniziale che non è stata ‘di una porta in faccia’, ma quella tipica di ‘è solo l’inizio di un negoziato’. Io vedo possibile un accordo, non sarà facile ma ci si arriverà”, ha detto il commissario Ue. (Les)