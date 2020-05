Taiwan, il ritorno delle aziende dalla Cina alimenta gli investimenti per 25 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 190 aziende hanno presentato domanda al governo di Taiwan per l’accesso a incentivi per investimenti complessivi per quasi 25 miliardi di dollari nel paese, secondo i dati ufficiali aggiornati al 21 maggio. La maggior parte degli investimenti ha interessato il settore dell’alta tecnologia: la sola Quanta Computer, terza azienda mondiale per servizi di manifattura elettronica, ha investito mezzo miliardi di dollari per aumentare la produzione di sistemi come server per le telecomunicazioni a Taoyuan, nel nord-est dell’isola di Taiwan. Quanta fornisce server per centri dati a colossi tecnologici Usa come Facebook e Google, e ad oggi assembla componenti realizzate in Cina negli Stati Uniti o in Messico. Lo stabilimento di Taiwan rimpiazzerà parte della produzione cinese, e il presidente dell’azienda, Barry Lam, ha annunciato una “accelerazione” degli investimenti a Taiwan. Diversi altri grandi nomi della manifattura elettronica taiwanese stanno impiegando nuovo capitale nell’isola, trasferendovi in molti casi parte della loro capacità produttiva dalla Cina. Tale processo risponde anche all’aumento della domanda internazionale di componenti elettroniche realizzate al di fuori della Cina, dopo la stretta degli Stati Uniti al colosso cinese dell’elettronica Huawei. Innolux, produttore di pannelli per videoschermi di proprietà di Hon Hai Precision Industry (Foxconn), investirà a Taiwan 70,1 milioni di nuovi dollari taiwanesi, con l’obiettivo di trasferire nell’isola non soltanto la manifattura dei componenti, ma anche parte dell’assemblaggio dei prodotti finiti. Le autorità taiwanesi hanno alimentato questo processo introducendo incentivi agli investimenti a gennaio 2019: le misure includono un allentamento delle restrizioni e dei requisiti per l’impiego di lavoratori stranieri, e il sostegno al pagamenti degli interessi sui prestiti sottoscritti dalle aziende. Queste ultime devono però rispondere a certi criteri, come aver investito a Taiwan per due anni consecutivi, o essere direttamente danneggiate dalle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina.La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha inaugurato il suo secondo ed ultimo mandato quadriennale il 20 maggio, in un contesto globale assai differente rispetto a quello della sua iniziale ascesa al potere, quattro anni fa: Stati Uniti e Cina sono impegnati in uno scontro aperto per la supremazia mondiale, che nelle scorse settimane ha avuto come terreno di scontro proprio la posizione dell’Isola sul palcoscenico internazionale, e in particolare la sua partecipazione alle attività di istituzioni multilaterali come l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questo turbolento contesto geopolitico è accompagnato dalle pressioni sempre più pesanti di Pechino per l’unificazione, all’insegna del principio “un paese, due sistemi”, che gli abitanti di Taiwan hanno però visto fallire nei suoi presupposti fondamentali in oltre un anno di violente proteste anti-governative ad Hong Kong. Taiwan, la cui economia dipende in gran parte dalle esportazioni, si trova anche a fronteggiare uno scenario di recessione globale che promette di aggravare le sfide occupazionali, gli squilibri dello stato sociale e la crescente attrazione esercitata su aziende e sistema accademico taiwanesi dalla Cina continentale.L’inaugurazione del secondo mandato presidenziale di Tsai giunge pochi giorni dopo l’esclusione dell’Isola dall’ultima Assemblea mondiale della sanità: l’offensiva diplomatica degli Stati Uniti, appoggiata dall’Unione europea, dal Giappone e da decine di altri paesi, non è bastata a superare il blocco ostativo opposto da Pechino alla riammissione di Taipei nel ruolo di osservatore. Gli Usa di Donald Trump sono però riusciti ad alzare il velo sulla subalternità dell’Organizzazione alla Cina, e a nuocere a quest’ultima sul fronte dell’immagine. E’ ormai noto, infatti, che Taiwan ha fronteggiato efficacemente per prima la pandemia di coronavirus, quando ancora Pechino e l’Oms minimizzavano il rischio di una pandemia; ciononostante, l’agenzia dell’Onu ha caparbiamente rifiutato qualunque offerta di cooperazione o confronto rivoltale da Taipei, che da 30 giorni non registra alcun caso di contagio, e che è riuscita a contenere il coronavirus ancor più efficacemente di Corea del Sud e Giappone, ritenuti modelli in materia di contenimento del rischio virale.Sino a due anni fa, Tsai e il suo Partito progressista democratico parevano diretti verso una disastrosa sconfitta alle elezioni politiche dello scorso gennaio. L’insoddisfazione per l’andamento dell’economia, e la progressiva erosione dello stato sociale, gravato dal peso degli squilibri demografici, avevano portato la presidente e la sua maggioranza parlamentare ad una disfatta alle elezioni generali di fine 2018. Nei mesi successivi, però, la sollevazione anti-governativa e pro-democratica di Hong Kong, e la retorica belligerante del presidente cinese Xi Jinping nei confronti di Taipei, hanno ridestato l’indipendentismo taiwanese rappresentato da Tsai, sino a regalarle un trionfo alle elezioni presidenziali dello scorso gennaio. Da allora, e nonostante i disagi causati dalla crisi sanitaria globale, Tsai ha goduto un tasso di approvazione superiore al 60 per cento, che il capo dello Stato si appresta a sfruttare per irrigidire ulteriormente l’indipendentismo taiwanese, e superare i pericoli del contesto di crisi strategica ed economica globale, garantendo a Taiwan un ruolo di maggiore protagonismo sul palcoscenico globale. Tale proposito può contare sul sostegno sempre più esplicito degli Stati Uniti a Taipei, ma deve misurarsi anche con le conseguenti pressioni e l’ostilità di Pechino, che sin dal 2016 sta serrando su Taiwan una tenaglia diplomatica, militare ed economica.Lunedì, 18 maggio, Taipei ha revocato la richiesta di essere ammessa come osservatore esterno all’Assemblea mondiale della sanità, accusando Pechino di “doppiezza”. Pechino non ha mai riconosciuto l’indipendenza di Taiwan, che considera invece una provincia cinese secessionista. Negli ultimi anni, la Cina ha sfruttato la propria crescente influenza globale per isolare Taipei sul piano diplomatico, privandola uno ad uno dei pochi paesi che riconoscono formalmente la statualità dell’Isola. Pechino ha anche esercitato pressioni su aziende private, leghe sportive, istituzioni culturali e accademiche, ricorrendo a rappresaglie contro qualunque soggetto pubblico non si adeguasse formalmente alla posizione ufficiale del governo cinese in merito a Taiwan. Sino ad oggi, tale offensiva della Cina si è alimentata anche del silenzio formale degli Stati Uniti, che sin dall’istituzione di relazioni formali con la Repubblica Popolare Cinese, nel 1979, ha relegato il rapporto pur stretto con Taiwan ad una dimensione di informalità. Sin dall’insediamento del presidente Usa Donald Trump, però, gli Stati Uniti si sono mossi in senso contrario, esprimendo il loro sostegno diplomatico e militare a Taipei con il Taiwan Travel Act, che ha formalmente autorizzato le visite di alti funzionari Usa all’Isola; e tramite il via libera alla fornitura a Taiwan di sistemi d’arma tattici avanzati.Il 19 maggio il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha inviato pubbliche congratulazioni alla presidente Tsai nella giornata del suo insediamento. L’iniziativa dell’amministrazione Trump è stata fortemente pubblicizzata da Taipei: il messaggio di Pompeo è stato letto durante la cerimonia di inaugurazione, prima del discorso rivolto da Tsai agli abitanti di Taiwan. Nella missiva, il segretario di Stato Usa definisce Taiwan “una democrazia vibrante, che fa da esempio alla regione e al mondo”. Pompeo si dice anche convinto che “sotto la guida della presidente Tsai, il nostro partenariato con Taiwan continuerà a prosperare”. Durante il suo discorso inaugurale, Tsai ha rinnovato l’impegno a difendere l’Isola dalle “minacce esterne”, e nuovamente respinto la richiesta della Cina di tornare ad aderire al principio “un paese, due sistemi”, che Pechino pone come precondizione per un rilassamento delle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan, ma anche come presupposto per negare all’Isola la sua statualità. Secondo Tsai, accettare il principio promosso dalla Cina “declasserebbe Taiwan e minerebbe lo status quo attraverso lo Stretto”.La presidente ha aggiunto che Taiwan è disponibile al dialogo con Pechino, e determinata a fornire un contributo più concreto alla sicurezza regionale. Infine, Tsai ha confermato che l’Isola persegue una politica di “pace, parità, democrazia e dialogo” con al Cina: tutti principi che Tsai aveva promosso all’inizio del suo mandato presidenziale. “Continueremo a gestire gli affari attraverso lo Stretto in accordo con i principi della Costituzione della Repubblica di Cina (Taiwan) e della Legge sulle relazioni governative tra il popolo dell’Area di Taiwan e l’Area continentale”, ha detto Tsai. La presidente ha anche dedicato una parte del suo discorso inaugurale alla battaglia dell’sola contro la pandemia di coronavirus, divenuta terreno dello scontro durissimo tra Taipei e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): “Nell’arco dei prossimi quattro anni continueremo a lottare per la nostra partecipazione alle organizzazioni internazionali, il rafforzamento della cooperazione mutualmente benefica con nostri alleati, e il rafforzamento delle relazioni con Stati Uniti, Giappone, Europa e altri paesi affini ai nostri valori”, ha detto Tsai.E’ evidente che l’indipendentista Tsai conta sul sostegno degli Stati Uniti per spezzare l’isolamento diplomatico di Pechino, anche al costo di innescare uno scontro ancor più pericoloso con il Gigante asiatico. Taiwan conta su un ulteriore rafforzamento dell’asse con gli Stati Uniti durante il secondo ed ultimo mandato di Tsai, anche se l’eventuale vittoria del democratico Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali Usa costituisce un’incognita in questo senso. Per questa ragione, incoraggiata anche dal sostegno trasversale manifestato da paesi come il Giappone durante la recente battaglia all’Oms, Taipei sta tentando di diversificare ulteriormente i propri partner diplomatici e di sicurezza. Lo scorso aprile, Taiwan ha annunciato un accordo con la Francia dal valore stimato in 27 milioni di dollari per l’acquisto di contromisure elettroniche per le fregate classe Kang Ding. Pechino ha reagito immediatamente, sollecitando Parigi a cancellare l’accordo. Lo scorso anno, Taiwan ha annunciato piani per un progressivo aumento dei fondi destinati alla Difesa, il cui bilancio è ammontato lo scorso anno a 11,34 miliardi di dollari, in aumento del 5,6 per cento annuo. L’espansione delle capacità difensive di Taiwan, in risposta alle manovre delle Forze aeree e navali cinesi attorno all’Isola, potrebbe avvalersi del contributo di altri paesi che in passato hanno già fornito sistemi militari a Taipei: Da Israele, ai Paesi Bassi, al Regno Unito, sino al Giappone.La decisione di Taipei di proseguire con ancora maggior convinzione la strada indipendentista non potrà che innescare una ulteriore intensificazione della campagna di isolamento cinese ai danni dell’Isola. Tale campagna si è concretizzata negli ultimi anni con misure di boicottaggio come il blocco da parte di Pechino dei flussi di turisti individuali dalla Cina, con la sospensione delle ammissioni di studenti taiwanesi nelle università cinesi, e con periodiche manovre militari combinate nelle acque attorno all’Isola. Pechino ha già risposto con durezza al discorso inaugurale pronunciato oggi da Tsai: Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan presso il Consiglio di Stato cinese, ha avvertito che “non consentiremo mai alcuno spazio all’indipendenza di Taiwan, indipendentemente dalla forma”. Oggi Tsai non ha rivendicato esplicitamente l’indipendenza di Taiwan, ma si è riferita a quest’ultima come “Repubblica di Cina”, ed ha fatto riferimento ai suoi “70 anni di storia”, implicando che l’Isola sia divenuta una entità statale indipendente alla fine della guerra civile cinese, conclusasi nel 1949 con la fuga dei nazionalisti di Chiang Kai-shek verso quella che era allora l’Isola di Formosa. (Cip)