Ue: “Die Welt”, con fondo per la ripresa si attenua "la rabbia" contro la Germania

- Grazie al fondo per la ricostruzione dell'Ue da 750 miliardi di euro, annunciato ieri 27 maggio dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in Italia “si attenua improvvisamente la rabbia contro la Germania”, diffusa dagli inizi della crisi del coronavirus, con il governo federale accusato di egoismo e mancanza di solidarietà nella gestione della crisi a livello europeo. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, secondo cui il “piano Mercron sembra avere successo”, calmando le critiche contro la Germania mosse dalla politica e dall'opinione pubblica in Italia. Per “piano Mercron”, si intende la proposta di un fondo europeo da 500 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo al crisi del coronavirus, avanzata il 18 maggio scorso dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron. È su tale iniziativa che si basa il fondo presentato da von der Leyen, con l'Italia che dovrebbe ottenere la quota maggiore di finanziamenti: 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 in sovvenzioni a fondo perduto e 90,938 in prestiti. Tale stanziamento è stato accolto con favore in Italia, tanto che “la Germania pare aver perso il suo status di arcinemico” anche per i partiti di destra, notoriamente antitedeschi. Secondo “Die Welt”, si tratta di uno sviluppo “decisivo”, una “distensione” necessaria al successo dell'iniziativa della Commissione europea e, più in generale, della risposta alla crisi da parte dell'Ue.(Geb)