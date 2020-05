Libia: fonti Nova, in corso i preparativi per riprendere i colloqui militari 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i preparativi per riprendere i colloqui militari 5+5 tra l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e le forze del Governo di accordo nazionale (Gna). Lo ha appreso "Agenzia Nova" da fonti di Bengasi. Questo mentre le battaglie continuano tra le due parti dall'aprile 2019 per controllare Tripoli e la Libia occidentale. Sia l'Lna che il Gna hanno inizialmente concordato di riprendere i colloqui, secondo quanto riferisce una fonte informata, che ha chiesto di rimanere anonima, ad "Agenzia Nova". Si spera che la data di inizio dei colloqui sarà determinata nelle prossime settimane probabilmente a Ginevra. Secondo la fonte, si sono verificati cambiamenti nella delegazioni militari che rappresenteranno le forze di Khalifa Haftar nei colloqui. L'ex capo della delegazione dell'Lna, il maggiore generale al Madani al Fakhri, è stato sostituito dal generale di brigata Khaled al Mahjoub, ed è probabile che si verifichino cambiamenti anche nella delegazione che rappresenta le forze del Governo di accordo nazionale (Gna). (Lib)