Coronavirus: Egitto, registrati 910 contagi e 19 morti in 24 ore

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato 910 nuovi contagi e 19 morti di coronavirus in 24 ore, in quello che è il record giornaliero di casi dall’inizio della pandemia a metà febbraio. Secondo quanto riferisce una nota del ministero della Sanità, con i nuovi dati i positivi al Covid-19 salgono a 19.666, di cui 5.205 guariti, mentre i morti a 816. L’ondata di contagi avviene mentre il governo egiziano si sta preparando per sollevare il coprifuoco notturno, parte del cosiddetto piano di coesistenza con il coronavirus. Il consigliere presidenziale per gli affari sanitari, Awad Tag el Dein, ha sottolineato che il picco di contagi avverrà fra circa due settimane, puntando il dito contro il ministero della Sanità per l’aumento dei morti e dei casi di infezione. Nei giorni scorsi l’Unione dei medici egiziana ha lanciato un avvertimento di “un possibile disastro sanitario” dovuto alla gestione del ministero, che avrebbe trascurato la protezione degli stessi operatori sanitari, tra cui si contano almeno 22 morti. Per contenere una potenziale crisi con i medici, il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha annunciato una serie di misure di protezione organizzando un piano che prevede l’assegnazione di 20 letti in isolamento destinati agli operatori sanitari contagiati. Zayed ha anche sottolineato la necessità di fornire tutte le forniture mediche e i kit di prevenzione in tutti gli ospedali.(Cae)