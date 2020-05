Gentiloni: il fondo per la ripresa annunciato dall'Ue rappresenta "una svolta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre proposte dalla Commissione europea per l’Italia nel Piano per la ripresa sono fra i 170-180 miliardi di euro. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Radio anch’io”. “È vero che l’Italia è un contributore netto che da 4 miliardi nel saldo all’anno alla Commissione Ue, ma 170 miliardi, come si dice a Roma, ‘è tanta roba’. L’importante è sapere come spendere queste risorse”, ha detto il commissario Ue. “Per l’Italia è una grande opportunità ma anche una grande responsabilità”, ha proseguito Gentiloni, secondo cui “la direzione giusta” è quella che prevede “di affrontare alcune emergenze, come la sanità e il lavoro, puntare alle grandi transizioni, verde e digitale; e affrontare, come l’Ue chiede anche quest’anno, le inefficienze burocratiche e le lentezze della giustizia civile”. Infine, Gentiloni chiede di “guardare alla prospettiva in cui il debito italiano deve essere tenuto sotto controllo: adesso dobbiamo spendere ma nel medio lungo periodo dobbiamo tenere il debito in un percorso più gestibile altrimenti potremmo trovarci in difficoltà”.Secondo l'ex premier, il fondo per la ripresa annunciato ieri è “una svolta” perché non era mai accaduto che la Commissione europea decidesse di andare sui mercati finanziari ed emettere titoli per centinaia di miliardi di euro. “Noi - ha spiegato Gentiloni - siamo abituati a una politica economica europea fatta di tetti e regole”. Ora, prosegue, vedremo “quando i paesi membri troveranno un accordo per dare il via libera a questa proposta”. La Commissione, ha affermato Gentiloni, “ha fatto la sua parte, e l’ha fatta in modo adeguato, adesso bisogna vedere quanto i paesi membri impiegheranno a dare il via libera a questo percorso”. Naturalmente, ha aggiunto, “alcuni programmi partiranno già quest’anno, mentre altri che sono collegati al prossimo bilancio europeo partiranno dal gennaio del 2021”.Il ruolo del cancelliere tedesco Angela Merkel nei negoziati sul fondo per la ripresa, a parere di Gentiloni “è stato determinante”. Infatti l'ex premier italiano ha spiegato: “Io penso che sia stato determinate l’accordo fra Francia e Germania senza il quale la Commissione, nonostante il nostro impegno, non avrebbe avuto la forza di fare questa proposta, e se Francia e Germania si sono messe d’accordo su titoli di debito comune, Merkel ha avuto un ruolo determinante”. Gentiloni si è poi concentrato sul ruolo dei cosiddetti paesi frugali: Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. “Io penso che le loro grandi imprese, i loro sindacati, sono convinti che qui non si tratta di un’operazione caritatevole, ma di fare gli interessi comuni che sono quelli delle imprese olandesi o svedesi”, ha detto il commissario. “Io ho visto una reazione iniziale che non è stata ‘di una porta in faccia’, ma quella tipica di ‘è solo l’inizio di un negoziato’. Io vedo possibile un accordo, non sarà facile ma ci si arriverà”, ha detto il commissario Ue. (Res)