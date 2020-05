Francia: il Senato approva l'impiego dell'app "StopCovid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il via libera all'Assemblea nazionale, il Senato francese ha approvato nella serata di ieri "StopCovid", l'applicazione per smartphone utile a tracciare le persone positive al coronavirus. Il testo ha ricevuto 186 voti favorevoli e 127 contrari. Una buona notizia per il governo, che si aspetta un voto negativo nella Camera alta del Parlamento, dove non ha la maggioranza. I repubblicani, però, hanno sostenuto il progetto. "Abbiamo bisogno di tutti i mezzi per controllare un ritorno dell'epidemia", ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran. "StopCovid" potrà cominciare a essere utilizzata già dalla prossima settimana. (Frp)