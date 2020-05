Libano: ex primi ministri condannano dichiarazioni di Qabalan su fine patto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex primi ministri libanesi Saad Hariri, Najib Miqati, Fouad Siniora e Tammam Salam hanno criticato le dichiarazioni sulla fine del patto nazionale del mufti Sheikh Ahmed Qabalan, figlio del capo del Consiglio superiore sciita Sheikh Abdul Amir Qabalan. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". In occasione della fine del Ramadan, il mufti Ahmed Qabalan ha accennato a una forma di federalismo per il Libano visto l’obsolescenza del sistema confessionale basato sull'eguaglianza tra cristiani e musulmani e concepito per gli interessi coloniali. Il presidente del parlamento Nabih Berri ha anch'egli criticato le parole di Qabalan. Il patto nazionale del 1943 riconfermato con alcune modifiche dagli accordi di Taif del 1989 ha gettato le basi del confessionalismo libanese, determinando la suddivisione delle più alte cariche dello Stato tra cristiani e musulmani (a partire dal presidente della Repubblica cristiano maronita, dal primo ministro musulmano sunnita e dal presidente del parlamento musulmano sciita).(Res)