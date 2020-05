Hong Kong: attivisti pro-democrazia, sanzioni Usa alla Cina nostra unica salvezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze pro-democrazia di Hong Kong differiscono esattamente su ciò che vogliono che gli Stati Uniti facciano sulla nuova legislazione sulla sicurezza, che ha attirato la condanna di una serie di governi stranieri, associazioni di avvocati, gruppi per i diritti umani e camere di commercio. Mentre i moderati democratici di Hong Kong sperano in misure meno severe, tra cui sanzioni mirate e ostacoli all'esportazione sulla tecnologia "sensibile", elementi più radicali nel movimento democratico vogliono che Washington adotti un approccio più duro nel trattare Hong Kong allo stesso modo della Cina continentale in alcuni aspetti. "Sebbene sia un'arma a doppio taglio, penso che sia un passo necessario e proporzionato per contrastare il danno arrecato dalla Cina a Hong Kong", ha affermato Cheung. "Esistono differenze tra moderati e radicali", ha affermato Joseph Cheng, docente di scienze politiche in pensione e attivista di lungo corso. "Il primo si impegna in una lotta politica non violenta e desidera sanzioni più lievi come avvertimento. Il secondo si impegna in lotte violente e vuole che sanzioni forti che causino danni". Nonostante le loro differenze, i democratici sono uniti nel volere un'azione reale da parte dell'amministrazione Trump invece che solo dichiarazioni di condanna, ha detto. (Cip)