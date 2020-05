Libia: Al Mismari, milizie Tripoli usa i civili come scudi umani ad Ain Zara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie a Tripoli "utilizzano i civili come scudi umani sul fronte di Ain Zara". Lo ha denunciato il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Ahmed al Mismari, riferendosi alle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). In una conferenza stampa avvenuta ieri sera a Bengasi, Al Mismari ha invitato i civili a non tornare in quella zona. Il portavoce dell’Lna ha affermato che ora si registra una situazione di "calma cauta" nella parte orientale di Misurata, aggiungendo che gli scontri sono concentrati a Tripoli. "I combattenti dell'Lna mi hanno informato che le milizie ad Ain Zara entrano nelle case per rendere le famiglie come scudi umani o per impedire alle nostre forze di spostarsi. Informiamo i cittadini che si stanno svolgendo operazioni militari in quell’area e li invitiamo ad aspettare", ha aggiunto. Per quanto riguarda gli aggiornamenti sul campo, Al Mismari ha spiegato che le forze dell'Lna hanno respinto un attacco sull’arteria stradale che conduce all'aeroporto di Tripoli, aggiungendo: "Le nostre forze stanno avanzando verso Kazirma e a nord di questo asse e verso al Hirah dove sono avvenuti pesanti combattimenti".(Lib)