Ostia: rapine in farmacie, tabacchi e supermercati, trovati e arrestati tre ladri

- I carabinieri della compagnia di Ostia hanno arrestato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione e porto di arma comune da sparo, detenzione di arma tipo guerra e porto di arma clandestina. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità giudiziaria al termine di una complessa e prolungata attività investigativa condotta dai carabinieri che ha permesso di individuare il gruppo di rapinatori che, tra gennaio e febbraio 2020, ha messo a segno almeno 12 rapine a mano armata (e ne ha tentate altre 3) ai danni di altrettanti esercizi commerciali, prevalentemente tabaccherie, supermercati e farmacie dei quartieri Acilia, Axa, Palocco, Infernetto, per un bottino di circa 36.000 euro. I colpi avvenivano sempre attraverso lo stesso canovaccio: due uomini armati e con il volto coperto, più un altro che effettuava precedentemente i sopralluoghi. Il sistema sembrava infallibile, tanto che la sera del 5 febbraio i tre indagati hanno commesso ben tre rapine consecutive in diversi esercizi commerciali in meno di mezz’ora, ingenerando un comprensibile allarme tra la popolazione ed i commercianti. (segue) (Rer)