Ostia: rapine in farmacie, tabacchi e supermercati, trovati e arrestati tre ladri (2)

- Il 18 febbraio scorso i tre malviventi (due dei quali recidivi), sono stati rintracciati e fermati per una rapina avvenuta il 15 febbraio precedente ai danni di un supermercato: in quell’occasione, i militari erano riusciti anche a recuperare l’arma (una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa), gli indumenti e la moto utilizzata per il colpo. I successivi approfondimenti investigativi, svolti attraverso l’analisi di numerosissime immagini dei sistemi di videosorveglianza, tracciamento dei percorsi tramite gps e analisi dei telefoni cellulari, hanno consentito di risalire a ritroso alla responsabilità degli indagati anche per le altre rapine. Grazie alle perquisizioni successive al fermo dei tre indagati è stato recuperato e sequestrato un vero e proprio arsenale: una pistola semiautomatica “Beretta” cal. 40 s.w. (risultata rubata) e relativo munizionamento, una pistola semiautomatica “Bernardelli” cal. 7,65 con matricola abrasa, una pistola lanciarazzi, un fucile automatico “Beretta” cal. 12, con calciolo tagliato e canna mozzata, numerose munizioni di vario calibro. Le armi erano state nascoste nell'appartamento di uno degli indagati e in un magazzino alla periferia di Roma, che fungeva da base logistica per il gruppo. Il provvedimento è stato notificato in carcere a due indagati, già detenuti, mentre il terzo è stato prelevato dalla sua abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, ed associato alla casa circondariale. (Rer)