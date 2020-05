Africa: coronavirus, bilancio sale a 124.814 casi e 3.694 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa è salito a 124.814 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus, registrati in tutti i 54 paesi del continente. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito si conferma il Sudafrica con 25.937 casi, seguito da Egitto (19.666), Algeria (8.857), Nigeria (8.733), Marocco (7.601), Ghana (7.303), Camerun (5.436), Sudan (4.146), Guinea (3.446) e Senegal (3.523). Sono saliti al di sopra dei duemila casi ormai anche Gibuti (2.697), Repubblica democratica del Congo (2.660), Costa d'Avorio (2.556) e Gabon (2.319). I paesi del continente con meno casi registrati si confermano Namibia (22), Seychelles (11) e Lesotho (2). In totale si registrano 3.694 decessi e 51.147 guariti. (Res)