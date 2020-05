Libia: Noc, 5 miliardi di dollari le perdite per la chiusura dei terminal petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc)ha dichiarato che le perdite a seguito del blocco dei giacimenti e dei terminal petroliferi imposto dalle forze vicine a Khalifa Haftar, in corso dal 19 gennaio scorso, hanno provocato perdite per cinque miliardi di dollari. "Il 19 gennaio, i terminal petroliferi e gli oleodotti sono stati chiusi e alla National Oil Corporation è stato impedito di svolgere il suo lavoro, costringendola a dichiarare lo stato di forza maggiore", si legge in una nota. "Di conseguenza, le esportazioni di petrolio sono diminuite a livelli senza precedenti e le entrate del paese non sono state sufficienti a coprire il 10 per cento del valore dei salari statali", ha aggiunto la Noc. (Lit)