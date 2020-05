Libia: persona positiva al coronavirus a Sebrata sarebbe un estremista di ritorno dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persona risultata positiva al coronavirus nella città di Sebrata, nell'ovest della Libia, risulta essere un noto estremista islamico di ritorno dalla Turchia. Lo riferisce l'emittente televisiva libica "218 Tv". Si tratta del fratello di Abdel Moneim al-Mokhtar al Madhouni, ex combattente jihadista in e stato ucciso a Brega nel 2011, e dell’ex capo del consiglio militare di Sebrata noto come “Omar”, tra i responsabili dell'operazione Alba della Libia. La persona contagiata stava aprendo una moschea a Sebrata per eseguire le preghiere di Tarawih durante il Ramadan nonostante la decisione di chiudere i luoghi di culto per evitare la diffusione del virus. (Lib)