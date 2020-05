Usa: resistenze bipartisan bloccano voto su riautorizzazione Fisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha rinviato ieri, 27 maggio, il voto di riautorizzazione del programma di sorveglianza Federal Intelligence Surveillance Act (Fisa), dopo un ostruzionismo di 11 ore da parte di parlamentari repubblicani e democratici. I Repubblicani sono contrari alla riautorizzazione del programma, i cui abusi hanno giocato un ruolo nell’origine delle controverse indagini sulla presunta collusione tra la campagna elettorale di Donald Trump e la Russia (“Russiagate”). Anche tra i Democratic, però, serpeggia l’incertezza: l’ala progressista del partito è contraria al programma per le limitazioni delle libertà civili che comporta. Al Senato la legislazione godeva di un ampio sostegno bipartisan, ma i conservatori si sono tirati indietro dopo le recenti rivelazioni legate alle indagini dell’Fbi a carico dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, Michael Flynn, e alle pressioni di diversi funzionari della precedente amministrazione presidenziale Obama per far trapelare il nome del funzionario alla Stampa Usa, all’inizio del mandato presidenziale di Trump. In assenza del sostegno dei Repubblicani, la maggioranza democratica alla Camera faticherà a raccogliere i voti necessari all’approvazione del provvedimento, date le defezioni che si contano anche tra i ranghi di quel partito: la corrente progressista dei Democratici, il Congressional Progressive Caucus, conta infatti circa 100 deputati, e si è già formalmente espressa contro la prosecuzione del programma Fisa. (Nys)