Usa: coronavirus, Casa Bianca al lavoro su misure di sostegno spese mediche

- La Casa Bianca ha rinnovato le pressioni sulla politica Usa per l’adozione di misure che proibiscano le spese mediche “a sorpresa” che gravano sui cittadini Usa nel contesto della pandemia di coronavirus. Le misure promosse dall’amministrazione presidenziale potrebbero essere incluse nel prossimo pacchetto di provvedimenti emergenziali, al fine di proteggere i cittadini dal repentino aumento dei costi medici emergenziali o estranei al perimetro delle polizze assicurative. Il piano studiato dai collaboratori del presidente Usa Donald Trump proibirebbe ai fornitori di prestazioni mediche di scaricare sui pazienti spese per migliaia di dollari, senza però imporre a medici e strutture ospedaliere alcun vincolo alle modalità di recupero dei costi dagli assicuratori. Le dispute relative alla copertura dei costi andrebbero discusse caso per caso. L’amministrazione Trump aveva tentato già lo scorso anno di varare misure a tutela dei cittadini assicurati, per proteggerli da conti a sorpresa di migliaia di dollari in caso di ricoveri di emergenza o prestazioni esterne delle loro polizze assicurative. (Nys)