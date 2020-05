Energia: Enel accelera la chiusura del suo ultimo impianto a carbone in Cile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventuali adeguamenti di valore derivanti dalla prevista interruzione della produzione delle due Unità di Bocamina non inciderebbero comunque sulla politica dei dividendi di Enel, che è basata su un pay-out commisurato all’utile netto ordinario di Gruppo, che non risulta influenzato dagli adeguamenti di valore in questione. L’iniziativa sopra indicata è in linea con l’obiettivo perseguito dal Gruppo Enel di conseguire una totale decarbonizzazione del mix produttivo entro il 2050. Per raggiungere tale obiettivo, il Gruppo sta lavorando per la completa uscita dal carbone entro il 2030 e sta inoltre aumentando la capacità rinnovabile gestita, passando dagli attuali 46 GW a 60 GW entro il 2022. Nell'ambito del suo impegno per la decarbonizzazione in Cile, il Gruppo Enel prevede altresì di completare, tramite Enel Green Power Chile, circa 2 GW di capacità rinnovabile nel Paese entro il 2022, metà della quale già in fase di costruzione, inclusi, tra gli altri: (i) Azabache (60,9 MW), un impianto solare combinato con il parco eolico di Valle de los Vientos (90 MW), che costituisce la prima centrale elettrica industriale ibrida del Paese; (ii) il progetto solare Campos del Sol (382 MW); e (iii) l'ampliamento da 33 MW della centrale geotermica di Cerro Pabellón da 48 MW, l’unico impianto di questo tipo in esercizio in Sud America. In Cile, nel dicembre 2019 il Gruppo ha già chiuso un'unità a carbone da 158 MW presso la centrale elettrica di Tarapacá. Analogamente a quanto avvenuto per Tarapacá, il Gruppo Enel assicurerà il reimpiego, all’interno del gruppo, dei lavoratori di Bocamina, e al tempo stesso valuterà la riconversione delle strutture della centrale. (segue) (Com)