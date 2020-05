Energia: Enel accelera la chiusura del suo ultimo impianto a carbone in Cile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Enel si è impegnato a sviluppare il proprio modello di business in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, vale a dire limitare l'aumento della temperatura media globale a meno di 2°C al di sopra dei livelli pre-industriali e fare tutto il possibile per limitare tale aumento a 1,5°C. Nel percorso verso la piena decarbonizzazione del suo mix produttivo entro il 2050, il Gruppo Enel si è impegnato a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, dall'anno di riferimento 2017, come certificato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi). (Com)