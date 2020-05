Indonesia: coronavirus, governo prepara riapertura dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia si prepara a tentare la riapertura dell’economia, nonostante il paese non abbia ancora sconfitto la pandemia di coronavirus. Per tentare di limitare le ricadute in termini di contagi, l’esecutivo del presidente Joko Widodo anticipa da settimane il passaggio a una “nuova normalità” fatta di misure di distanziamento e protocolli igienico-sanitari, sul cui rispetto saranno chiamati a vigilare 340mila funzionari delle forze di sicurezza. L’attuazione di misure come l’obbligo della mascherina nelle zone affollate e la fornitura di detergenti per le mani nei negozi accompagnerà la parziale riapertura di diverse province del paese a partire dal 4 giugno; la riapertura interesserà anche Giacarta, che nelle ultime due settimane ha calare il numero dei nuovi contagi, ma che pure resta il principale focolaio virale del paese. I 340mila funzionari di polizia e delle forze armate verranno schierati a Giacarta, Giava Occidentale, Sumatra Occidentale, Gorontalo e 25 altre città e reggenze al di fuori di quelle province. Il ministero della Salute ha diffuso una circolare che illustra i protocollo di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro, inclusa la riduzione degli orari, la pulizia degli uffici, e la fornitura di vitamina C ai dipendenti. (segue) (Fim)