Indonesia: coronavirus, governo prepara riapertura dell’economia (2)

- L’Indonesia ha registrato il 25 maggio, il numero di contagi giornalieri da coronavirus più basso da due settimane a questa parte: 479, che hanno portato il bilancio complessivo nel paese a 22.750 contagiati. Il dato conferma il drastico calo dei contagi registrato domenica: 526, il 44 per cento in mero rispetto al giorno precedente. Il calo dei contagi è però attribuibile quasi certamente alla festività dell’Eid, che proprio domenica 25 maggio ha chiuso il mese di Ramadan e che ha comportato un rallentamento delle attività di diagnosi nel paese. Ieri Giacarta ha riaperto dopo la festività con un traffico automobilistico moderato. Il bilancio delle vittime del coronavirus in Indonesia è aumentato frattanto a 1.391. La provincia di Giava Orientale, dove si trova anche la capitale Giacarta, resta l’epicentro della pandemia in Indonesia: solo ieri vi sono stati registrati 223 casi di contagio, quasi la metà del totale nazionale. (segue) (Fim)