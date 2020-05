Indonesia: coronavirus, governo prepara riapertura dell’economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia dell’Indonesia ha annunciato una stretta contro i venditori di false certificazioni mediche tese a violare le restrizioni agli spostamenti varate nel paese in risposta alla pandemia di coronavirus. Il governo ha limitato gli spostamenti per lavoro o affari ai titolari di certificati emessi da ospedali o cliniche, che certifichino che il titolare è risultato negativo alla Covid-19. Per arginare il contagio, l’amministrazione del presidente Joko Widodo ha bandito il “mudik”, l’annuale esodo che precede la festività musulmana dell’Idul Fitri. Il divieto ha innescato una proliferazione di certificazioni false, che vengono vedute a prezzi compresi tra 3,37 e 20,23 dollari ciascuna. La Polizia ha già arrestato alcuni falsari a Bali, ma ha ammesso che il fenomeno è ben più vasto, ed esteso all’intero territorio nazionale. (segue) (Fim)