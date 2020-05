Indonesia: coronavirus, governo prepara riapertura dell’economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia sta discutendo la possibilità di avviare la progressiva riapertura del paese a partire dal mese di giugno, per tentare di limitare le ricadute economiche causate dalle misure di contenimento della pandemia di coronavirus in un contesto di rapido aumento della disoccupazione e sofferenza delle imprese. Lo riferisce la stampa indonesiana, secondo cui il ministero per gli Affari economici ha avviato la discussione di una “strategia di uscita” dal blocco imposto ai maggiori centri urbani del paese, inclusa l’area metropolitana di Giacarta. Le prime bozze dei piani governativi prevedono una uscita dalle misure di distanziamento sociale in cinque fasi, e la completa riapertura dell’economia entro l’inizio del mese di agosto. Le proposte potrebbero essere oggetto di modifiche sulla base dell’apporto di altri ministeri, ha dichiarato Raden Pardede, consigliere speciale del ministro per gli Affari economici Airlangga Hartarto. La traiettoria dei contagi sarà determinante per la definizione delle tempistiche. Per il momento, le misure di distanziamento sociale in vigore a Giacarta sono state prorogate al 22 maggio; altri 20 centri urbani e tre province del paese hanno adottato restrizioni meno stringenti sino alla fine di maggio. (segue) (Fim)