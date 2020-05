Taiwan: ritorno aziende dalla Cina alimenta investimenti per 25 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha inaugurato il suo secondo ed ultimo mandato quadriennale il 20 maggio, in un contesto globale assai differente rispetto a quello della sua iniziale ascesa al potere, quattro anni fa: Stati Uniti e Cina sono impegnati in uno scontro aperto per la supremazia mondiale, che nelle scorse settimane ha avuto come terreno di scontro proprio la posizione dell’Isola sul palcoscenico internazionale, e in particolare la sua partecipazione alle attività di istituzioni multilaterali come l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questo turbolento contesto geopolitico è accompagnato dalle pressioni sempre più pesanti di Pechino per l’unificazione, all’insegna del principio “un paese, due sistemi”, che gli abitanti di Taiwan hanno però visto fallire nei suoi presupposti fondamentali in oltre un anno di violente proteste anti-governative ad Hong Kong. Taiwan, la cui economia dipende in gran parte dalle esportazioni, si trova anche a fronteggiare uno scenario di recessione globale che promette di aggravare le sfide occupazionali, gli squilibri dello stato sociale e la crescente attrazione esercitata su aziende e sistema accademico taiwanesi dalla Cina continentale. (segue) (Cip)