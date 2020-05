Taiwan: ritorno aziende dalla Cina alimenta investimenti per 25 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino a due anni fa, Tsai e il suo Partito progressista democratico parevano diretti verso una disastrosa sconfitta alle elezioni politiche dello scorso gennaio. L’insoddisfazione per l’andamento dell’economia, e la progressiva erosione dello stato sociale, gravato dal peso degli squilibri demografici, avevano portato la presidente e la sua maggioranza parlamentare ad una disfatta alle elezioni generali di fine 2018. Nei mesi successivi, però, la sollevazione anti-governativa e pro-democratica di Hong Kong, e la retorica belligerante del presidente cinese Xi Jinping nei confronti di Taipei, hanno ridestato l’indipendentismo taiwanese rappresentato da Tsai, sino a regalarle un trionfo alle elezioni presidenziali dello scorso gennaio. Da allora, e nonostante i disagi causati dalla crisi sanitaria globale, Tsai ha goduto un tasso di approvazione superiore al 60 per cento, che il capo dello Stato si appresta a sfruttare per irrigidire ulteriormente l’indipendentismo taiwanese, e superare i pericoli del contesto di crisi strategica ed economica globale, garantendo a Taiwan un ruolo di maggiore protagonismo sul palcoscenico globale. Tale proposito può contare sul sostegno sempre più esplicito degli Stati Uniti a Taipei, ma deve misurarsi anche con le conseguenti pressioni e l’ostilità di Pechino, che sin dal 2016 sta serrando su Taiwan una tenaglia diplomatica, militare ed economica. (segue) (Cip)