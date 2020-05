Taiwan: ritorno aziende dalla Cina alimenta investimenti per 25 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, 18 maggio, Taipei ha revocato la richiesta di essere ammessa come osservatore esterno all’Assemblea mondiale della sanità, accusando Pechino di “doppiezza”. Pechino non ha mai riconosciuto l’indipendenza di Taiwan, che considera invece una provincia cinese secessionista. Negli ultimi anni, la Cina ha sfruttato la propria crescente influenza globale per isolare Taipei sul piano diplomatico, privandola uno ad uno dei pochi paesi che riconoscono formalmente la statualità dell’Isola. Pechino ha anche esercitato pressioni su aziende private, leghe sportive, istituzioni culturali e accademiche, ricorrendo a rappresaglie contro qualunque soggetto pubblico non si adeguasse formalmente alla posizione ufficiale del governo cinese in merito a Taiwan. Sino ad oggi, tale offensiva della Cina si è alimentata anche del silenzio formale degli Stati Uniti, che sin dall’istituzione di relazioni formali con la Repubblica Popolare Cinese, nel 1979, ha relegato il rapporto pur stretto con Taiwan ad una dimensione di informalità. Sin dall’insediamento del presidente Usa Donald Trump, però, gli Stati Uniti si sono mossi in senso contrario, esprimendo il loro sostegno diplomatico e militare a Taipei con il Taiwan Travel Act, che ha formalmente autorizzato le visite di alti funzionari Usa all’Isola; e tramite il via libera alla fornitura a Taiwan di sistemi d’arma tattici avanzati. (segue) (Cip)