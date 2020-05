Taiwan: ritorno aziende dalla Cina alimenta investimenti per 25 miliardi di dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 maggio il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha inviato pubbliche congratulazioni alla presidente Tsai nella giornata del suo insediamento. L’iniziativa dell’amministrazione Trump è stata fortemente pubblicizzata da Taipei: il messaggio di Pompeo è stato letto durante la cerimonia di inaugurazione, prima del discorso rivolto da Tsai agli abitanti di Taiwan. Nella missiva, il segretario di Stato Usa definisce Taiwan “una democrazia vibrante, che fa da esempio alla regione e al mondo”. Pompeo si dice anche convinto che “sotto la guida della presidente Tsai, il nostro partenariato con Taiwan continuerà a prosperare”. Durante il suo discorso inaugurale, Tsai ha rinnovato l’impegno a difendere l’Isola dalle “minacce esterne”, e nuovamente respinto la richiesta della Cina di tornare ad aderire al principio “un paese, due sistemi”, che Pechino pone come precondizione per un rilassamento delle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan, ma anche come presupposto per negare all’Isola la sua statualità. Secondo Tsai, accettare il principio promosso dalla Cina “declasserebbe Taiwan e minerebbe lo status quo attraverso lo Stretto”. (segue) (Cip)