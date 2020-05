Taiwan: ritorno aziende dalla Cina alimenta investimenti per 25 miliardi di dollari (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Taipei di proseguire con ancora maggior convinzione la strada indipendentista non potrà che innescare una ulteriore intensificazione della campagna di isolamento cinese ai danni dell’Isola. Tale campagna si è concretizzata negli ultimi anni con misure di boicottaggio come il blocco da parte di Pechino dei flussi di turisti individuali dalla Cina, con la sospensione delle ammissioni di studenti taiwanesi nelle università cinesi, e con periodiche manovre militari combinate nelle acque attorno all’Isola. Pechino ha già risposto con durezza al discorso inaugurale pronunciato oggi da Tsai: Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan presso il Consiglio di Stato cinese, ha avvertito che “non consentiremo mai alcuno spazio all’indipendenza di Taiwan, indipendentemente dalla forma”. Oggi Tsai non ha rivendicato esplicitamente l’indipendenza di Taiwan, ma si è riferita a quest’ultima come “Repubblica di Cina”, ed ha fatto riferimento ai suoi “70 anni di storia”, implicando che l’Isola sia divenuta una entità statale indipendente alla fine della guerra civile cinese, conclusasi nel 1949 con la fuga dei nazionalisti di Chiang Kai-shek verso quella che era allora l’Isola di Formosa. (Cip)