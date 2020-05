© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due giorni sono tornate in Italia circa 550 persone da Regno Unito, Spagna e Polonia, per via aerea e marittima. Lo rende noto la Farnesina in una nota. Nella notte italiana sono previsti ulteriori voli di rientro dalla Colombia, dal Perù e dal Kosovo. Il numero dei rimpatriati supera così quota di 88 mila, attraverso 920 operazioni da 119 Paesi. (Com)