Alitalia: Patuanelli, condizioni perché competa con altre compagnie, sono ottimista

- "Credo ci siano le condizioni di mercato perché, una volta che il trasporto aereo riparta, Alitalia possa essere un vettore in grado di competere con le altre compagnie. Ci sono le condizioni perché nasca una compagnia di bandiera trainante nel mercato". Così ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Tra tutti i dossier che sono sul mio tavolo - ha aggiunto - quello che mi rende più ottimista è proprio Alitalia, perché le competenze del personale non si trovano in altre compagnie''. Inoltre "gli investimenti che lo Stato vuole fare non sono legati al salvataggio ma per il rilancio e la rinascita della compagnia", ha concluso.(Rin)